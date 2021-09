Manuel Bortuzzo al GF Vip 6: la casa più spiata d’Italia si trasforma per accogliere il nuotatore su sedia a rotelle

SportFair

L’attesa sta per terminare: il 13 settembre inizia la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la terza consecutiva con Alfonso Signorini alla conduzione.

Nei giorni scorsi sono stati rivelati i concorrenti e tra questi ci sono anche due sportivi: Aldo Montano, reduce da un’Olimpiade brillante e Manuel Bortuzzo, nuotatore rimasto coinvolto in una sparatoria che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe.

Per accogliere dunque Bortuzzo, i cui spostamenti sono su sedia a rotelle, la produzione del reality ha dovuto apportare dei cambiamenti alla casa. A spiegarli è stato Alonfo Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni: “come sarà la casa? Diversa. Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno “a vista” tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità”, ha dichiarato, senza entrare troppo nei dettagli.

Nessun cambiamento invece in studio: “è sempre lo stesso. Il pubblico ci sarà, con le misure precauzionali, ma dimezzato”.