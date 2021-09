Il Magma Team ai campionati italiani duathlon giovani 2021

SportFair

Passione, tenacia ed eccellenza sono tre qualità non così semplici da riscontrare, ma per il Magma Triathlon Team costituiscono le fondamenta. I giovani triathleti si sono cimentati nel campionato italiano duathlon giovani di Cuneo conquistando nella giornata di sabato 11 due quarti posti con Daniele Gambitta e Marta Catalano rispettivamente nelle categorie Junior e Youth B e un quinto posto con Luigi Saporito per la gara U23. In uno sport individuale come il triathlon il concetto di squadra potrebbe risultare fuori luogo, ma così non è! Essere sostenuti, aiutati e incitati è fare team, rendendo la crescita di un compagno motivo di felicità collettiva. A tal proposito, nella giornata di domenica 12, si sono tenuti i campionati italiani duathlon a staffetta 2+2 e il Magma Team ha partecipato con Marta Catalano, Giada Gambino, Riccardo Pavone e Daniele Gambitta conquistando il sesto posto. Quando la squadra dà tutto andando anche oltre le proprie possibilità, divertendosi e mettendosi in gioco si conquista un primo gradino verso la vittoria ed è così che passione, tenacia ed eccellenza si uniscono raggiungendo il loro culmine.

A cura di Giada Gambino