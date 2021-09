Buona la prima per Lorenzo Sonego a Metz: Fucsovics ko in due set

SportFair

Esordio positivo per Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Metz: il tennista azzurro, numero 24 del ranking mondiale, ha sconfitto in due set il suo rivale Fucsovics, staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città francese. L’azzurro ha trionfato dopo un’ora e minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-2.

Una partita brillante di Sonego, che ha commesso pochi errori, tenendo a bada l’avversario ungherese. Agli ottavi Sonego sfiderà il vincente del match tra Rune e Popyrin