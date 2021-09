Liverpool-Milan, Salah sbaglia il rigore e fallisce il raddoppio: splendida parata di Maignan [VIDEO]

SportFair

Inizio da brividi per il Milan nella prima partita ad Anfield della propria storia, il Liverpool domina in lungo e in largo arrivando troppo facilmente dalle parti di Maignan, comunque strepitoso nei primi minuti di gara. Dopo essere stato trafitto dalla deviazione di Tomori su cross di Alexander-Arnold, il portiere francese si riscatta parando splendidamente un rigore a Salah, indovinando l’angolo e respingendo il tiro dell’egiziano. Senza dubbio il migliore in campo al momento l’estremo difensore rossonero, chiamato agli straordinari in questo durissimo Liverpool-Milan.