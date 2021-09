Botta e risposta tra Helmut Marko e Hamilton, Lewis secco: “non do ascolto a certi individui”

Sono passate due settimane dal Gp d’Italia di Formula 1, ma non tutti hanno ancora digerito e superato quanto accaduto a Monza. Stiamo parlando dell’incidente tra Verstappen e Hamilton, che fa ancora discutere.

L’olandese è stato penalizzato e domenica a Sochi perderà 3 posizioni in griglia, mentre Hamilton sembra essersi rimesso in forma dopo aver accusato qualche fastidio.

Problemi fisici, quelli del campione del mondo in carica di F1, messi in discussione da Marko, secondo il quale Hamilton, “se avesse avuto un dolore al collo davvero serio o qualche problema, non sarebbe stato a New York il giorno dopo con il vestito molto divertente con cui è apparso“, riferendosi al Met Gala 2021 al quale ha partecipato il pilota britannico.

La risposta di Lewis Hamilton



Non è tardata ad arrivare la risposta di Lewis Hamilton al consulente della Red Bull: “non do ascolto a questi individui e alle cose che dicono. Penso che sia naturale che quando una monoposto ti atterra in testa, si possa avere una sorta di disagio. Come ho detto, ho avvertito qualcosa al termine della gara e ho detto che mi sarei fatto visitare. Ho lavorato e ho fatto dei controlli il giorno seguente. Poi abbiamo lavorato durante la settimana con agopunture. Mi sento grato per esserne uscito senza un grave infortunio. Ora andiamo avanti”, ha affermato in conferenza stampa.