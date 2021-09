A Monza comanda Hamilton, cancellato il tempo a Leclerc: Verstappen tra i migliori nelle Fp1 del Gp d’Italia

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del Gp d’Italia di Formula 1. In un weekend di gara emozionante e davvero speciale, è Lewis Hamilton ad aver iniziato col piede giusto, chiudendo in testa le Fp1 sul circuito di Monza. Secondo, invece, il leader della classifica mondiale, Max Verstappen, che si è riuscito ad intrufolare in mezzo alle due Mercedes, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas.

Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend italiano per le Ferrari con Sainz settimo e Leclerc, che si è visto cancellare un tempo che lo aveva portato in seconda posizione, solo 11°. Bene invece Vettel, sesto alle spalle di Gasly, e Alonso.