“Caro piccolo Mario…”, la commovente lettera d’addio al calcio di Mandzukic

Cala il sipario sulla carriera di Mario Mandzukic. Scarpette appese al chiodo e tanta commozione per l’attaccante croato che, dopo la breve esperienza al Milan, ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita per iniziarne un altro sempre nel mondo del calcio. NK Marsonia, NK Zagabria, Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco, Atletico Madrid, e Al-Duhail le squadre per le quali ha giocato e segnato, oltre ovviamente alla Croazia e a Juventus e Milan in Italia. Ben 162 le presenze con i bianconeri condite da 44 gol, solo 11 invece le partite con i rossoneri senza alcuna rete, esperienza che lo ha spinto a prendere la decisione di chiudere con il calcio giocato per guardare oltre.

La lettera al piccolo Mario

Mario Mandzukic ha scelto di dire basta con una commovente lettera pubblicata sui social e dedicata al Mario bambino, inconsapevole delle emozioni che avrebbe vissuto con il calcio: “Caro piccolo Mario, mentre indossi queste scarpe per la prima volta, non puoi nemmeno immaginare cosa sperimenterai nel calcio. Segnerai gol nelle partite più importanti e vincerai i più grandi trofei con i più grandi club. Rappresentando con orgoglio la tua nazione, contribuirai a scrivere la storia dello sport croato. Avrai successo perché avrai intorno a te brave persone: compagni di squadra, allenatori, tifosi e familiari, agenti e amici che saranno sempre lì per te. Sarai per sempre grato a tutti loro! Soprattutto, avrai successo perché darai sempre il massimo. Alla fine, questo è ciò di cui sarai più orgoglioso. Ti sacrificherai molto, ma saprai che ne è valsa la pena visti tutti i momenti incredibili. Riconoscerai il momento di ritirarti, di mettere questi scarpini nell’armadietto senza avere rimpianti. Il calcio farà sempre parte della tua vita, ma non vedrai l’ora che arrivi un nuovo capitolo. Divertiti! Il tuo grande Mario“.