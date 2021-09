Vacanze italiane per LeBron James: pizza e tartufo per la star dei Lakers nella splendida Capri [VIDEO]

SportFair

Vacanze italiane per LeBron James, la star dei Lakers è tornato dopo tre anni a Capri, isola che lo aveva già ospitato nel 2018 insieme alla sua famiglia. Qualche giorno all’insegna del relax e della buona cucina per il giocatore statunitense, accompagnato in questa sua ‘trasferta azzurra’ da Puff Daddy, amico di LeBron e conosciutissima icona del rap oltre che produttore discografico, imprenditore, cantante e attore. Un vero e proprio blitz quello di James a Capri, dove il giocatore dei Lakers è giunto a bordo del super yacht di lusso ‘Cyan‘, imbarcazione di 42 metri di lunghezza preso in noleggio nei mesi scorsi anche da Bono Vox.

Pizza e tartufo

LeBron e Puff Daddy (anche quest’ultimo in giro per il mondo a bordo di un super yacht, il Luna, assistito dall’agenzia internazionale Luise Group) hanno prima cenato nello storico ristorante “Aurora”, degustando la celebre pizza all’acqua e la pasta al tartufo, per poi fare un salto nella piccola pasticceria napoletana situata lì a pochi passi. All’esterno tanti i fan accorsi per salutare LeBron James, che adesso proseguirà la sua vacanza tra Amalfi e la Costiera prima di far ritorno negli Stati Uniti.