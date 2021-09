Fuochi d’artificio, anello con diamanti e… la pista del ‘cuore’: la proposta di matrimonio di Marcell Jacobs alla sua Nicole [VIDEO]

SportFair

Le emozioni non sono finite per Marcell Jacobs in questo 2021 davvero magico: dopo un anno ricco, l’atleta azzurro, oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, ha deciso di regalare una serata speciale alla sua compagna, Nicole Daza, chiedendole ufficialmente di sposarlo.

Che Marcell Jacobs si sarebbe sposato l’anno prossimo era ormai cosa certa: dopo le vittorie alle Olimpiadi, il velocista azzurro lo ha affermato chiaramente nelle varie interviste, ma mancava ancora la proposta ufficiale.

Ieri sera, a margine dei festeggiamenti per il suo 27° compleanno, a Manerba sul Garda, nella pista di atletica privata dove si è allenato durante il lockdown, Marcell si è inginocchiato davanti alla sua Nicole, chiedendole di sposarlo.

Un anello di brillanti in mano ed una scritta apparsa al termine di scintillanti fuochi d’artificio “mi sposi?”: così il campione azzurro ha fatto sentire davvero speciale la sua donna, madre di due dei suoi tre figli. Nicole, ovviamente, non ci ha pensato troppo prima di dire sì: la data del matrimonio è stata fissata il 17 settembre 2022.