La confessione di Piquè: “il rapporto con Guardiola? Cambiò quando iniziai ad uscire con Shakira”

Non sempre i rapporti tra calciatori e allenatori sono piacevoli, sereni e tranquilli. Capita spesso che negli spogliatoi delle squadre di calcio più importanti al mondo ci siano delle rotture, ma non sempre si sa a cosa siano dovute.

Gerard Piquè, intervenuto nel programma spagnolo La Sotana, ha rivelato i motivi del suo rapporto complicato col suo ex allenatore Guardiola: “con lui, e con lo spogliatoio in generale, abbiamo raggiunto un punto di tensione importante. La rivalità con José Mourinho è stata molto estenuante. Pep voleva il controllo assoluto di tutto quello che succedeva. Iniziai a frequentare Shakira e il rapporto con lui cambiò; ora il il rapporto è perfetto. Avevo molta pressione. Sentivo che in allenamento dovevo fare tutto alla perfezione. Se c’è stato un momento in cui ho pensato di lasciare il Barça, era quella stagione“.