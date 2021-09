Brutte notizie per Tuchel, pesante assenza per il Chelsea nel match contro la Juventus: colpa del… Covid

SportFair

Juventus-Chelsea perde un altro importante protagonista dopo Dybala e Morata, infortunatisi nel match di Serie A vinto dai bianconeri contro la Sampdoria. Sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium domani non scenderà nemmeno N’Golo Kanté, risultato positivo al Covid e dunque posto immediatamente in quarantena dallo staff medico dei ‘Blues’. Ad annunciarlo ci ha pensato Thomas Tuchel in conferenza stampa, rivelando anche altre defezioni in casa Chelsea: “Ngolo è positivo al Covid ed è in quarantena. Non si è allenato. Non ci sono Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore, non ci sarà”. Tornato in campo dopo un infortunio all’inguine nelle gare contro Tottenham e Manchester City, il centrocampista francese deve adesso tornare ai box per colpa del Covid che lo ha colpito nelle scorse ore. Un’assenza pesante per Tuchel, che potrebbe a questo punto abbandonare il 3-5-2 per affidarsi ad un 3-4-2-1 in cui Mateo Kovacic potrebbe agire al fianco di Jorginho.