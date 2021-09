Juventus, Joya e dolori: vittoria sudata con la Samp, Locatelli si sblocca ma i bianconeri perdono Dybala

SportFair

Un mezzogiorno di fuoco oggi allo Stadium con la sfida tra Juventus e Sampdoria. I padroni di casa hanno portato a casa un’importante vittoria, grazie alle reti di Dybala, Bonucci e Locatelli.

Un match difficile per i bianconeri di Allegri, che hanno portato a casa 3 preziosissimi punti, tra gioie e dolori. Dybala, infatti, dopo aver segnato il gol che ha portato in vantaggio la Juventus, si è infortunato ed è uscito dal campo in lacrime.

A regalare una doppia gioia ai tifosi della Vecchia Signora, allo Stadium, ci hanno pensato poi Bonucci, che ha segnato un calcio di rigore e Locatelli, che è finalmente riuscito a sbloccarsi con la maglia bianconera.

In attesa di scorpire cosa faranno le altre squadre, la Juventus fa un bel balzo in avanti in classifica, salendo al nono posto.