Morata illude la Juve, Rebic fa 1-1 e tiene il Milan in testa: Allegri è terzultimo!

Due punti in quattro partite: un bilancio per nulla positivo quello delle prime giornate del campionato 2021-22 di Serie A della Juventus. La sfida di questa sera contro il Milan, davanti al pubblico dello Stadium, ha regalato gioie e dolori.

Un inizio di match che ha fatto sognare i bianconeri, con Morata che è riuscito a segnare su contropiede dopo un errore del Milan. Al ’76, però, ci ha pensato Rebic a pareggiare i conti e mandare nello sconforto la Juventus di Allegri, che non è riuscita a portare a casa una prima importante vittoria in questo nuovo campionato. Al termine della 4ª giornata di Serie A i bianconeri si trovano in fondo alla classifica, in un deludentissimo 18° posto.

Sorride invece il Milan: nonostante una prestazione non troppo brillante, il punto portato a casa oggi dai rossoneri gli regala momentaneamente il secondo posto in classifica, alle spalle solo dell’Inter, anche se la partita di domani tra Napoli ed Udinese potrebbe cambiare la posizione della squadra di Pioli.