La Juventus nel mirino della Consob: avviata un’indagine sulle plusvalenze del calciomercato

Mentre la Juventus si prepara ad affrontare il Chelsea nella partita di Champions Legue di questa sera, per la società arriva una brutta batosta. La Consob ha infatti aperto un’indagine sulle plusvalenze del calciomercato, come si evince dalla a relazione finanziaria annuale con il bilancio al 30 giugno 2021, depositato dal club per l’assemblea degli azionisti del 29 ottobre: “con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del Tuf avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori”.

I dati

Il bilancio della Juventus, al 30 giugno, parla di ricavi totali che ammontano a 480,7 milioni, compresi di plusvalenze, mentre i ricavi operativi, escluse le plusvalenze ammontano a 437,5 milioni. Il bilancio si è chiuso con una perdita di -209,9 milioni.

Non sono ancora state comunicate, al momento, le operazioni della Juventus finite sotto inchiesta. Il club comunque rischia un’ammenda poichè la Consob non può entrare in merito dell’ordinamento sportivo.