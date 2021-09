Juve-Milan, la sblocca subito Morata: un errore costa caro ai rossoneri [VIDEO]

E’ iniziato uno dei match più attesi e sentiti: il posticipo della quarta giornata di Serie A regala un appassionante Juve-Milan. Allo Stadium i bianconeri l’hanno sbloccata subito, con una rete di Alvaro Morata al 4′.

Un errore dei rossoneri è costato caro al Milan: la Juventus ne ha approfittato ed è partita in contropiede, con lo spagnolo che non si è fatto cogliere impreparato e ha spiazzato Maignan, segnando la rete del vantaggio.

morata scored a goal and was not offside 👀 https://t.co/SBbyugD4Ws

— droga é o tk (@xxxstuart) September 19, 2021