Jos Verstappen ‘rovina’ la festa al figlio Max: necessario il ricovero in ospedale dopo il GP d’Olanda

SportFair

Domenica perfetta fino a un certo punto per Max Verstappen che, dopo la gioia per la vittoria ottenuta nel GP d’Olanda, si è notevolmente preoccupato per le condizioni di salute di papà Jos. L’ex pilota infatti è stato ricoverato in ospedale poche ore dopo la fine della gara tenutasi sul circuito di Zandvoort, spingendo la sua famiglia a recarsi presso la struttura sanitaria olandese dopo aver lasciato l’autodromo. Stando a quanto riferito da Erik Van Haren, giornalista del Telegraaf, Jos Verstappen ha accusato un’infezione intestinale che gli ha provocato dolorose fitte durante il Gran Premio . Per questo motivo il padre del pilota della Red Bull è stato ricoverato presso l’ospedale di Roermond, ma la sua situazione non desta preoccupazioni e dovrebbe risolversi con un ciclo di antibiotici.