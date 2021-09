Jorge Lorenzo, dalle corse a 300 all’ora alla paura per un… tampone: impossibile trattenere le risate [VIDEO]

SportFair

Jorge Lorenzo non si vede da tempo, ormai, in pista in sella ad una moto da corsa. Il maiorchino ha fatto la sua scelta e non è dunque più un pilota di MotoGP.

L’ex campione del mondo di MotoGP è seguitissimo sui social dove spesso dice la sua su quanto accade durante la stagione, mostrando la sua bella vita tra viaggi, divertimento e tanto altro.

Sui social, Lorenzo, però, mostra anche alcuni ‘dietro le quinte’ davvero divertenti ed esilaranti. Ieri, ad esempio, ha mostrato un momento per lui davvero… delicato. Strano immaginare come un uomo che non ha paura di correre a velocità elevatissime poi si spaventi di un… tampone.

Ebbene sì: il maiorchino ha mostrato proprio il momento in cui si è sottoposto a tampone nasale, prassi alla quale ormai tutti nel mondo si sono abituati, anche se quache fortunato ancora non è ha fatto nemmeno uno, senza vergognarsi di mostrare la sua eccessiva sensibilità.

Impossibile trattenere le risate!