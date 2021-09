Era in coma da 39 anni, la Francia piange la scomparsa del calciatore Jean-Pierre Adams

SportFair

La Francia piange la scomparsa di un ex calciatore: si è spento oggi all’ospedale universitario di Nimes Jean Pierre Adams. Il difensore, ex della Nazionale, che ha indossato la maglia dei bleus per 22 volte, era ricoverato in ospedale, in coma, da ben 39 anni.

Adams, di origini senegalesi, non si è più svegliato dal 1982, quando durante un’operazione di routine al ginocchio è stato commesso un errore con l’anestesia all’ospedale di Lione, che lo ha fatto finire in coma.

“Va tutto bene, sono in gran forma“, aveva detto alla moglie Bernadette prima di quell’intervento per un infortunio al ginocchio. Adams aveva 34 anni e aveva ormai appeso le scarpette al chiodo per iniziare una nuova carriera da allenatore, per questo infatti aveva iniziato un corso a Digione.

Adam, che poteva respirare da solo, ma non riusciva a muoversi volontariamente, limitando i suoi gesti nell’aprire e chiudere gli occhi e ingerire cibo, aveva 73 anni.