Strepitosa Jasmine Paolini! Suo il torneo di Portorose, primo trionfo in carriera in un WTA250

Una giornata magica per l’Italia dello sport! In attesa di sapere cosa risuciranno a fare gli azzurri della pallavolo nella finalissima degli Europei 2021 contro la Slovenia e dopo il successo iridato di Filippo Ganna, l’Italia festeggia per la vittoria di Jasmine Paolini nel torneo di Portorose.

La tennista azzurra ha vinto il suo primo trofeo in un WTA 250 in carriera, dopo aver battuto la Riske nella finale di questo pomeriggio terminata col punteggio di 7-6, 6-2 dopo un’ora e 46 minuti di gioco. L’azzurra, numero 87 del ranking WTA, da domani salirà al 64° posto.