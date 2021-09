La Jaguar XF debutta nel nuovo film di James Bond: emozionante inseguimento a Matera per No Time to Die [VIDEO]

SportFair

La Jaguar XF ha dimostrato tutte le sue eccellenti prestazioni e le sue esaltanti dinamiche di guida in un emozionante inseguimento nel nuovo film di James Bond, No Time To Die, in uscita oggi nelle sale cinematografiche in Italia. A Matera, nel sud Italia, dove è stata girata la sequenza, due berline XF hanno sfrecciano tra le strette e tortuose strade cittadine, attraversando piazze e scendendo gradini acciottolati all’inseguimento di James Bond.

Entrambe le XF erano dotate del sistema all-wheel drive Jaguar con Intelligent Driveline Dynamics, che ha assicurato incredibili livelli di trazione sulle superfici a minor aderenza, consentendo ai malviventi di No Time To Die di dimostrare come nessuna strada è troppo piccola e nessuna curva è troppo stretta per la XF. La leggera architettura in alluminio della berlina Jaguar e l’avanzato schema delle sospensioni permettono alla vettura di offrire un’eccezionale maneggevolezza insieme ad eccellenti livelli in termini di guidabilità, comfort e raffinatezza.

Chris Corbould, special effects and action vehicle supervisor di No Time To Die, ha dichiarato: “La Jaguar XF è risultata una scelta entusiasmante per girare queste scene molto intense. Nelle nostre acrobazie cerchiamo sempre di spingerci oltre i limiti e questo vale anche per le performance dei mezzi che utilizziamo. Con questa tipologia di scene non possiamo scendere a compromessi. Negli stretti vicoli di Matera avevamo solo pochi centimetri a disposizione e non c’era margine di errore, ma la XF ha dimostrato tutte le sue qualità prestazionali e le sue dinamiche di guida.”

Anna Gallagher, Jaguar Brand Director, ha dichiarato: “La Jaguar XF è una vettura progettata per affrontare qualsiasi percorso, grazie principalmente al suo inarrivabile equilibrio tra lusso, comfort e raffinatezza. “Che si tratti di sfrecciare a tutta velocità tra le tortuose strade e piazze di Matera dove sono state girate le sequenze dell’inseguimento di No Time To Die, o le convulse strade di Londra, la XF è davvero una vettura per ogni occasione.”

No Time To Die è stato diretto da Cary Joji Fukunaga e interpretato da Daniel Craig, che torna per la quinta e ultima volta nei panni di James Bond alias 007 di Ian Fleming. Il film sarà nelle sale cinematografiche del Regno Unito, e nelle sale italiane, a partire dal 30 settembre grazie alla Universal Pictures International, mentre negli Stati Uniti l’uscita è prevista l’8 ottobre attraverso la Metro Goldwyn Mayer (MGM) e il loro distributore United Artists Releasing.

La Jaguar XF berlina ha un prezzo di partenza di 55.600 euro. Per configurare la vettura online o per prenotare un test drive, accedere al sito: www.jaguar.it