Per l’Italia e per Alex Zanardi: la staffetta azzurra di handbike è d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo

Un successo voluto, sudato e alla fine conquistato. L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta di handbike alle Paralimpiadi di Tokyo, sbaragliando la concorrenza e lasciando solo le briciole alle altre squadre. Una prova maiuscola quella di Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego Colombari che, grazie ad una strategia perfetta, prendono in mano la testa della corsa fin dai primi metri di gara senza lasciarla più fino al traguardo.

Vittoria per Zanardi

L’Italia chiude la propria prova con Colombari, abile a difendere il primato e completare il percorso in 52.32, conquistando così la medaglia d’oro davanti alla Francia seconda e agli Stati Uniti terzi. Una gara paurosa degli azzurri, in testa dall’inizio alla fine, un successo speciale la cui dedica non può non andare ad Alex Zanardi: lontano ma tremendamente vicino ai nostri eroici azzurri. Il terzetto azzurro bissa così l’oro di Rio 2016, conquistato dallo stesso Mazzone assieme ad Alex Zanardi e Vittorio Podestà.