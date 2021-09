L’Italia è Campione, 16 anni dopo l’Europa si ricolora di azzurro

SportFair

Un’estate magica, quella 2021, che non poteva che terminare con un’ultima (speriamo di no) strepitosa vittoria! L’Italia porta a casa un nuovo titolo di Campione d’Europa: a vincerlo, adesso, sono stati i ragazzi della pallavolo maschile, che hanno sconfitto in rimonta oggi la Slovenia nella finalissima di Katowice. L’Italia ha compiuto una fantastica impresa! Una vittoria di coraggio, una vittoria voluta, sognata, cercata e sudata sin dal primo giorno.

Un successo ancora una volta di gruppo, perchè in questo l’Italia è davvero invincibile. Sul finale, al tie-break, a fare la differenza è stato uno strepitoso Michieletto. L’Italia della pallavolo è sul tetto del mondo ancora una volta: dopo le ragazze terribili anche Anzani e compagni adesso si mettono al collo una fantastica medaglia, quella di campioni europei. La partita è terminata al tie-break col punteggio di 22-25,25-20, 20-25, 25-20, 15-11.

Ancora una volta, l’Italia impazzisce di gioia. Trascinati dal successo delle ragazze della pallavolo, che hanno vinto gli Europei solo qualche settimana fa, i ragazzi di Ferdinano De Giorgi hanno compiuto oggi l’impresa, riportato in Italia un titolo Europei che mancava da 16 anni, dal 2005. Si tratta del 7° titolo continentale per l’Italia maschile della pallavolo.