Termina con una medaglia per l’Italia il programma del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo, gli azzurri conquistano il bronzo nella staffetta 4×100 mista 34 punti grazie ad una prestazione davvero impeccabile. Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin chiudono alle spalle di Russia e Australia dopo aver dominato tre frazioni su quattro, pagando la differenza di categoria rispetto agli avversari nelle ultime due vasche. Per l’Italia è la medaglia numero 7 di oggi, la 65ª in totale ma soprattutto la 39ª che arriva dal nuoto: un numero impressionante considerando che a Rio 2016 gli azzurri ne avevano conquistate 39 in tutta la rassegna paralimpica.