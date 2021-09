Italia, i convocati per la Nations League contro la Spagna: ‘premiati’ i Campioni d’Europa

SportFair

L’obiettivo è continuare a vincere. La Nazionale italiana è pronta a tornare in campo per la semifinale di Nations League, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela contro la Spagna. I campioni d’Europa in carica sono stati protagonisti anche nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, il rendimento degli azzurri si conferma di altissimo livello. Nel frattempo Roberto Mancini ha presentato la lista dei convocati per la partita contro la Spagna. La sfida è in programma mercoledì 6 ottobre, domenica le due finali per primo e terzo posto. Nell’altra sfida in campo Francia e Belgio. Mancini ha convocato 22 dei 26 campioni d’Europa, più Lorenzo Pellegrini.

Italia, i convocati per la Nations League

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).