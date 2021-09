Italia show agli Europei di pallavolo, gli azzurri non concedono nulla alla Germania: staccato il pass per la semifinale

SportFair

Il sogno azzurro continua! L’Italia della pallavolo maschile ha conquistato questo pomeriggio una nuova importante e preziosissima vittoria agli Europei 2021. Giannelli e compagni hanno asfaltato la Germania di coach Giani, assicurandosi così un pass per le semifinali della rassegna continentale. Dopo 6 anni l’Italia torna tra le migliori 4 in Europa!

Il match è durato poco meno di un’ora e mezza ed è terminato col punteggio di 25-13 , 25-18 , 25-18. Gli azzurri sono rimasti sempre concentrati e focalizzati nel loro obiettivo, riuscendo così a conquistare una vittoria per nulla complicata. Applausi per Michieletto e tutti gli azzurri che sfideranno, sasbato 18, la Serbia per un pass nella finalissima di domenica.