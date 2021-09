Bestemmie e cori razzisti, Mike Maignan insultato prima di Juventus-Milan: “ne**o e scimmia” [VIDEO]

SportFair

Un episodio riprovevole si è verificato prima di Juventus-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A conclusosi con il punteggio di 1-1. A pochi minuti dal fischio iniziale, precisamente nel corso del riscaldamento, Mike Maignan è stato oggetto di insulti razzisti da parte di un tifoso bianconero, ripreso dagli smartphone dei suoi vicini di posto mentre urlava: “Negro, scimmia” al portiere del Milan. Il video è stato poi postato sui social network è ha fatto immediatamente il giro del web, diffondendosi a macchia d’olio e scatenando le reazioni dei tifosi rossoneri e non solo. Gli ispettori federali presenti all’Allianz Stadium è difficile che abbiano sentito l’urlo di un singolo tifoso, ma le immagini postate in rete potrebbero essere utilizzate per chiudere il settore dello stadio da cui gli insulti son partiti. Una sanzione ricevuta già in passato dalla curva della Juventus, chiusa nell’ottobre 2018 per i cori indirizzati a Koulibaly, che potrebbe adesso ripetersi se la Procura Federale deciderà di intervenire.