Infortunio shock per Harvey Elliot, la caviglia si spezza: Salah ferma il gioco e chiede aiuto [VIDEO]

Attimi di paura ieri sera durante Liverpool-Leeds di Premier League. Durante il match, vinto dai Reds di Klopp, Harvey Elliot è finito rovinosamente a terra rimediando un infortunio spaventoso.

Il calciatore è finito a terra dopo un duro contatto con l’avversario Pascal Struij, che lo ha colpito malamente. Le immagini sono impressionanti: la caviglia di Elliot si è spezzata ed il calciatore si è subito messo ad urlare per il dolore, chiedendo aiuto.

Salah, vicino al suo compagno di squadra, si è subito reso conto della gravità dell’infortunio, chiamando i medici in campo ed interrompendo il gioco. Il classe 2003 è stato soccorso e poi portato fuori dal campo e rischia un lunghissimo stop.

Awful injury for Harvey Elliot 😬

Get well soon 🙏 pic.twitter.com/pXIkmgey1L

— Alex (@xAlexTHFC) September 12, 2021