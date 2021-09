Infortunio Nadal, il processo di recupero si allunga: “non avrei dovuto essere zoppo, ma so aspettare”

SportFair

I tempi si allungano, Rafa Nadal non tornerà in campo prima della prossima stagione. Il tennista spagnolo ha fatto sapere che il processo di recupero dall’infortunio al piede procede in maniera positiva, ma il percorso da compiere sarà lungo e articolato: motivo per il quale il suo rientro in campo non avverrà prima di alcuni mesi. Intervenuto alla presentazione del suo documentario, Nadal non si è nascosto: “è un momento un po’ complicato a livello personale e professionale, so di dover affrontare un processo che a un certo punto sarà difficile e doloroso, ma che devo superare per rimettermi in condizione di lottare per quello che voglio. Sono determinato a farlo. Secondo i nostri piani avrei dovuto giocare Wimbledon, Olimpiade e Us Open. E sempre secondo i piani non avrei dovuto essere zoppo… Ma ho imparato che bisogna adattarsi alla realtà e prendere la vita come arriva. Ho avuto grandi gioie sul campo, ho avuto anche tanti infortuni e ho sempre trovato la maniera di guardare avanti e ripartire anche se bisogna essere consapevoli che l’età avanza e le cose non possono essere più come un tempo“.