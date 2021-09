Guaio in Supercoppa per la Virtus Bologna, brutto infortunio per Ekpe: il ginocchio fa crack sul parquet [VIDEO]

SportFair

Ekpe Udoh non ricorderà con piacere il match tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Tortona, valida per i quarti di finale di Supercoppa di Serie A di basket. Il lungo della squadra emiliano ha riportato un grave infortunio al ginocchio, che lo ha obbligato a lasciare il campo in barella. Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto a controlli strumentali per capire l’entità dell’infortunio ma, valutando la dinamica dell’incidente, lo stop non dovrebbe essere breve.