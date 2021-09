Brutto incidente per Sainz nelle FP3 del GP d’Olanda: Ferrari distrutta e Qualifiche a rischio [VIDEO]

SportFair

Brutte notizie per la Ferrari nel corso della terza sessione di prove libere del GP d’Olanda, l’incidente occorso a Carlos Sainz Jr. ha letteralmente rovinato il sabato di Zandvoort ai meccanici in rosso, che adesso dovranno lottare contro il tempo per mettere in pista lo spagnolo nelle Qualifiche. L’ex McLaren ha perso il controllo della sua monoposto e si è schiantato contro le barriere, danneggiando soprattutto la parte anteriore della vettura. Gli uomini del Cavallino sono già al lavoro: Sainz e i tifosi della Ferrari incrociano le dita…

Guardandolo ancora meglio, #Sainz l’ha letteralmente persa e quindi l’ipotesi Tail Wind è ancora più probabile. Forse anche un leggero errore nel cambio marcia può aver influito 🌶️#DutchGP #F1#SundayMorning #4Settembre pic.twitter.com/C1io8jMroY — INSIDER_MOTORI (@insider_motori) September 4, 2021

I risultati delle FP3 del GP d’Olanda

Miglior tempo per Max Verstappen nelle FP3 del GP d’Olanda, l’olandese ferma il crono sull’1:09.623 e rifila mezzo secondo a Valtteri Bottas, secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza posizione per l’altra Red Bull di Perez, alle cui spalle si piazza Alonso al volante dell’Alpine. Norris e Stroll si prendono la sesta e settima posizione davanti a Vettel, mentre Leclerc non va oltre la nona piazza dopo il miglior tempo di ieri. Decimo infine Gasly, che per 8 millesimi esclude Ricciardo dalla top-ten.