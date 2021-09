Attimi di terrore a Misano, le FP3 del San Marino GP iniziano nel peggiore dei modi: spaventoso incidente per Oncu, il turco portato via in barella

SportFair

E’ iniziato ieri il weekend di gara di MotoGP a Misano: oggi i piloti delle tre categorie si preparano a vivere un intenso pomeriggio con le qualifiche del GP di San Marino, ma il sabato non è iniziato nel migliore dei modi.

Questa mattina, infatti, le FP3 di Moto3 sono iniziate con uno spaventoso incidente, che ha visto protagonista il giovane turco Oncu. E’ stato necessario l’intervento dei soccorsi: il pilota è stato portato via in barella ma la direzione gara ha rassicurato tutti gli appassionati sulle condizioni di Oncu, che è cosciente. Il turco è stato trasportato al centro medico per degli accertamenti per una sospetta commozione cerebrale. Oncu ha perso conoscenza per quasi 40 secondi, ma la tac ha avuto esito negativo ed il pilota non ha riportato fratture.