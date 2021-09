Paura a Savona durante una gara di ciclismo: l’auto finisce sulla carreggiata e colpisce in pieno tre corridori [VIDEO]

SportFair

Momenti di paura ieri pomeriggio a Carcare, in provincia di Savona, durante la Granfondo delle Alpi Liguri, una gara di ciclismo, alla sua terza edizione.

A pochissimi metri dal traguardo un’auto ha invaso la strada sulla quale gareggiavano i corridori, investendone 3 di loro, due dei quali hanno riportato gravi conseguenze, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Le autorità stanno indagando per capire le dinamiche ma dalle prime ricostruzioni sembra che alla guida della Panda spuntata all’improvviso sulla carreggiata ci fosse un venticinquenne, uscito da un garage. Il ragazzo si sarebbe fatto prendere dall’agitazione dopo i richiami degli altoparlanti, e con una manovra sbagliata sarebbe finito sulla strada proprio mentre arrivavano i ciclisti in volata.

Sono due, due quattro ciclisti coinvolti nell’incidente, ad avere avuto conseguenze gravi: uno di loro è stato trasportato in condice rosso ed in elisoccorso in ospedale a causa di una grave frattura alla gamba.