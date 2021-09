Incidente per Tom Dumoulin, l’olandese investito da un’auto in allenamento: stagione finita e addio Mondiali

SportFair

Stagione finita in anticipo per Tom Dumoulin, costretto ad alzare bandiera bianca e a saltare il Mondiale nelle Fiandre a causa dell’incidente che lo ha visto protagonista nelle scorse ore. Il corridore della Jumbo-Visma è stato investito da una macchina durante un allenamento nelle Ardenne e ha riportato la frattura del polso, che lo obbligherà ad operarsi questa mattina. Niente Mondiali dunque per il nativo di Maastricht, iscritto alla cronometro e considerato tra i favoriti per un posto sul podio dopo l’argento ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo. Deluso e amareggiato Tom Dumoulin dopo quanto accaduto, un inconveniente che lo obbligherà a saltare anche il Lombardia: “è una grande delusione. La mia stagione è finita e sono molto deluso perché stavo iniziando a sentirmi di nuovo bene. Anche durante l’allenamento mi sentivo davvero molto forte e avevo grande fiducia di poter vivere un mese ad alto livello. Il Lombardia? Non vedevo l’ora. Sono corse molto adatte a me, ma purtroppo non sarà per quest’anno”.