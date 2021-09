“In certi momenti gli mancava il respiro”: Coman operato per problemi cardiaci

SportFair

Problemi di salute per Kinglsey Coman: il centrocampista del Bayern Monaco è stato operato per un “leggero disturbo” cardiaco: è stato il suo allenatore, Julian Nagelsmann, a dare aggiornamenti sul calciatore in conferenza stampa.

“Kinglsey Coman è stato sottoposto ad un’operazione ieri. Il ritmo del suo battito cardiaco presentava un leggero disturbo, avendo un piccolo battito in più. In certi momenti gli mancava leggermente il respiro. Per questo abbiamo optato per questo tipo di procedura, facendogli un elettrocardiogramma a lungo termine”, ha dichiarato. Non poteva mancare poi una parentesi sui tempi di recupero: “martedì farà nuovamente un allenamento cardio, e non starà fuori per più di una settimana e mezzo o due”.