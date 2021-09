Bagnaia e Marquez da applausi: dopo il duello ad Aragon il bellissimo gesto [VIDEO]

SportFair

Giornata speciale per la Ducati e Pecco Bagnaia: il pilota torinese è diventato ‘grande’ e ha conquistato oggi ad Aragon la sua prima vittoria in top class.

Non solo Bagnaia ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP, ma lo ha fatto duellando per diversi giri con Marc Marquez, affamato di vittoria in una stagione per lui complicatissima.

Un duello mozzafiato quello di Bagnaia e Marquez, che dopo essersi sfidati fino all’ultima curva sono stati protagonisti di un bellissimo gesto: dopo il traguardo, infatti, i due piloti si sono avvicinati in sella alle loro moto, congratulandosi l’uno con l’altro.

Un gesto da applausi.