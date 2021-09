Che tenerezza nella conferenza stampa della Reyer Venezia: il figlio di Jeffrey Brooks… si addormenta [VIDEO]

SportFair

Capita spesso, seguendo lo sport, di assistere a conferenze stampa di allenatori o atleti vivaci, interessanti e interattive. Altre volte, però, è difficile tenere alta la concentrazione e… gli occhi aperti! Lo sa bene il piccolo Jordan: il figlio, di 5 anni, di Jeffrey Brooks, cestista della Reyer Venezia, che, seduto sulle gambe del padre durante la sua conferenza stampa, non ce l’ha proprio fatta a restare sveglio.

Dolcissimo e davvero tenero il video pubblicato sui canali social della squadra veneta: “se anche dopo aver letto le fiabe non riuscite ad addormentare i piccoli… vi consigliamo le conferenze stampa post partita di @king_free32 😃 Jordan is lovely anyway ❤️“, si legge nel post.