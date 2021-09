Niente MotoGP, allora Iannone si lancia in… tv: sarà un nuovo concorrente di ‘Ballando con le Stelle’

SportFair

In moto non può tornare a causa della squalifica per doping confermata dal Tas di Losanna, per questo motivo Andrea Iannone ha deciso di iniziare una nuova avventura televisiva. L’ex pilota dell’Aprilia infatti parteciperà a Ballando con le stelle nella veste inedita di concorrente, cimentandosi in una disciplina con cui non ha mai avuto a che fare. Una novità assoluta per Iannone, consapevole di non avere grandi doti da ballerino ma al tempo stesso così competitivo da non avere intenzione di fare una figura barbina: “chi sono io? Il concorrente più scarso di Ballando con le stelle, tuttavia sono anche competitivo e spero alla fine di vincere“.