Disastro di Harris agli US Open, scaglia due bottigliette d’acqua e bagna il campo: Zverev lo aiuta… ad asciugare [VIDEO]

SportFair

Una scena davvero insolita si è verificata alla fine del primo set del match tra Lloyd Harris e Alexander Zverev, valido per i quarti di finale degli US Open. Arrabbiato per aver perso il primo parziale, il tennista sudafricano ha scagliato verso il campo due bottigliette d’acqua che, all’impatto con il suolo, si sono aperte bagnando il campo. Una situazione che ha spinto il giudice di sedia a chiedere l’intervento dei raccattapalle che, insieme ai due tennisti, hanno provveduto ad asciugare. Decisivo anche l’intervento di Zverev, che ha dato una mano per velocizzare il lavoro di asciugatura.

Zverev in semifinale

Archiviato il curioso siparietto, Alexander Zverev non ha avuto problemi a chiudere la pratica Harris e a staccare il pass per la semifinale degli US Open, dove se la vedrà con il vincente di Djokovic-Berrettini. Il tedesco ha superato in tre set Lloyd Harris con il punteggio di 7-6/6-3/6-4 dopo poco più di due ore di partita, guadagnandosi la possibilità di giocarsi un posto in finale nel prossimo turno. Partita complicata solo nel primo set per Zverev che, dopo aver piegato a proprio favore il primo parziale, ha chiuso in scioltezza la contesa e staccato il pass per la top-4.