Imprevisto per Hamilton nelle FP2 del GP di Russia: Lewis sbaglia la frenata e investe un meccanico [VIDEO]

Un episodio curioso, ma per fortuna senza conseguenze, si è verificato durante le FP2 del GP di Russia andate in scena nel primo pomeriggio di oggi sul circuito di Sochi. Lewis Hamilton infatti si è reso protagonista di un piccolo incidente che ha coinvolto uno dei suoi meccanici, precisamente quello che lo attende frontalmente sulla piazzola della sosta ai box. Sbagliando la frenata, il campione del mondo lo ha letteralmente investito facendolo finire a gambe all’aria, senza però causargli alcuna conseguenza fisica. Immediatamente Hamilton ha chiesto informazioni via radio, venendo subito tranquillizzato.

Ouch*

A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 – but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8

— Formula 1 (@F1) September 24, 2021