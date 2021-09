Fenomeno in campo e uomo d’affari fuori, Ibra si fa ricco con il… padel: incassati ben 9 milioni di euro

SportFair

In campo ha sempre dimostrato di saperci fare, segnando valanghe di gol e conquistando una quantità infinta di campionati e trofei. Fuori dal campo invece ha iniziato a muoversi da qualche anno, certificando di avere fiuto anche per gli affari. Zlatan Ibrahimovic è diventato ormai da un po’ un ottimo imprenditore, investendo a tempo debito in uno sport che in questo momento sta facendo davvero faville: il padel. Quest’anno la società ‘Unknown‘ dello svedese ha chiuso il proprio bilancio in attivo di ben nove milioni di euro, grazie al frutto dei cinque “Padel Zenter” dislocati sull’intero territorio nazionale.

Obiettivo Milano

Quello di Uppsala è solo l’ultimo ad essere stato inaugurato, dopo lo Zlatan Zenter di Skovde e quelli di Arsta, Jonkoping e Bastad. Il prossimo obiettivo è quello di aprirne uno a Milano con una ventina di campi, l’area è stata già individuata nel nuovo polo commerciale che sta sorgendo nella zona di Segrate e nei prossimi mesi dovrebbero partire i lavori. L’espansione di Ibra è già iniziata, il padel è il futuro e l’attaccante del Milan sembra averlo già capito in anticipo…