Graziano Rossi fa sognare tutti i fan di Valentino: “non smette di essere pilota e farà con le automobili quello che ha fatto nel motociclismo”

E’ iniziato il weekend di gara di Misano: i piloti sono pronti per sfidarsi in pista per dare puro spettacolo a tutti gli appassionati italiani. Sarà l’ultima volta a Misano per Valentino Rossi, che a fine stagione si ritirerà dalla MotoGP.

Un duro colpo per papà Graziano: “sono stato l’ultimo ad accettare che smettesse di fare il pilota. Lui lo sa bene, lo ha anche detto…Forse più di tutti sono stato quello che avrebbe voluto continuare a fare il tifoso“, ha affermato ai microfoni Sky.

“Durante la sua carriera mi sono sempre chiesto ‘chissà se Valentino sarà stato il più forte di tutti’, ma sono sempre rimasto sulle mie, non mi sono mai voluto sentire presuntuoso rispondendo con certezza di sì. Dopo la sua uscita, adesso sì, sono sicuro che sia il più bravo di tutti“, ha aggiunto, prima di commentare l’atteggiamento di Valentino, che nonostante gli scarsi risultati non si lamenta: “questo fa parte di una storiella che significa avere smesso con le corse, essersi dato completamente alla fidanzata e avere fatto una figlia, che arriverà presto e sarà meravigliosa. Non glie ne frega più tanto di cosa dicono le gomme o i motori Yamaha, e questo mi sembra molto giusto. Attenzione, però: questo non significa che non sia più un pilota. Lui lo rimarrà sempre. Quello che ha intenzione di fare ora è correre con le automobili, probabilmente in una categoria come la 24 Ore di Le Mans che, pur essendo seguitissima dal pubblico, non lo è dai media italiani: credo sia in grado di fare quello che fece qualche decennio fa nel Motociclismo: far crescere la categoria fino a renderla bella e seguita da tutti“.