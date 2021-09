Un 2021 magico per Tamberi, ma Gimbo pensa già alla prossima stagione: “so già quali sono i miei prossimi obiettivi”

SportFair

La stagione 2021 è stata brillante e magica per Gianmarco Tamberi: l’altista azzurro ha conquistato prima la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, per poi diventare il primo italiano a conquistare la Diamond League e, successivamente, prendersi il primo posto del ranking mondiale.

Dopo un 2021 così in tanti si domanderanno “cosa farà l’anno prossimo? Come si migliorerà? Dove troverà gli stimoli?”. Un campione come Tamberi punta sempre più in alto e cerca ogni giorno stimoli nuovi, Gimbo sa già quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione: “è un anno pazzesco, pensare che sono riuscito a raggiungere un sogno così grande mi fa venire la pelle d’oca. Ho lavorato così tanto per quel sogno che faccio ancora fatica a realizzare che sia successo davvero, poi il diamante, il primo italiano ad aver vinto la Diamond League è qualcosa che mi rende felice. Il prossimo obiettivo sono sicuramente i mondiali dell’anno prossimo, manca solo quello, sarebbe il top riuscire a portarsi a casa anche quello“, ha affermato alla ‘rosea’ a margine dell’evento di lancio dell’ultima stagione di The Walking Dead.

Non poteva mancare poi un commento su un altro obiettivo della sua vita privata, il matrimonio con la sua Chiara: “dopo 12 anni di fidanzatamento era ora di fare questo salto, non è mai stata in dubbio la cosa, bisognava trovare il tempo ed il momento giusto per onorare la donna che mi ha accompagnato per tanti anni“.