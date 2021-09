Gianmarco Tamberi e Gianluca Gazzoli a cena con… Gigi Hadid [VIDEO]

SportFair

Non finiscono le emozioni per Gianmarco Tamberi: dopo la proposta di matrimonio alla fidanzata Chiara e l’estate mostruosa, con la vittoria della gara di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo ecco arrivare un altro momento davvero… speciale.

Gimbo, a cena in compagnia dell’amico Gianluca Gazzoli, col quale si diverte a giocare a pallacanestro, ha cenato questa sera nello stesso locale dove stava cenando anche Gigi Hadid. La modella si trova a Milano per la settimana della moda e ha attirato l’attenzione dei due amici, che stavano cenando ad un tavolo vicino al suo.

Tamberi e Gazzoli hanno girato delle Storie Instagram nelle quali compaiono vicini, di tavolo, alla modella, scherzando proprio sul fatto di aver creato quei video proprio per immortalare quel momento magico, insieme a Gigi Hadid. Che spasso con questa coppia spaziale!