Paga le cure al figlio malato della domestica e le compra una villa nelle Filippine: lo splendido gesto di Thomas Tuchel

Uno splendido gesto di altruismo e solidarietà, che mostra ancora di più lo spessore umano di Thomas Tuchel. L’attuale allenatore del Chelsea si è reso protagonista di un episodio davvero bello e commovente ai tempi in cui sedeva sulla panchina del PSG, club condotto fino alla finale di Champions League prima dell’esonero avvenuto a dicembre 2020. Durante la sua esperienza a Parigi, stando a quanto riferito da Rmc, l’allenatore tedesco ha assunta una collaboratrice domestica filippina che con il passare del tempo è diventata molto amica della famiglia, al punto da chiedere di lavorare tutta la settimana per ricevere più denaro per pagare le cure al figlio malato.

Il gesto di Tuchel

Di fronte a questa richiesta della sua domestica, Tuchel ha messo mano al portafogli e ha pagato di tasca proprio l’intero ciclo di cure al figlio della signora filippina, finanziando anche l’intervento chirurgico. Come se non bastasse, prima di essere esonerato dal PSG, il manager tedesco ha realizzato l’altro sogno della domestica, comprandole una villa nelle Filippine dove è tornata a vivere con la sua famiglia. Un gesto splendido e genuino quello di Tuchel, molto più importante e prestigioso di qualsiasi vittoria ottenuta sul campo con i club guidati finora in tutta la sua carriera.