La Formula 1 fa i conti con forti temporali a Sochi: uno spettacolare fulmine si abbatte sul circuito [VIDEO]

Le previsioni meteo non hanno sbagliato, piogge torrenziali a Sochi in questo sabato di Formula 1 che rischia di subire pesanti slittamenti. Alle ore 11 è in programma la terza sessione di libere con le Qualifiche invece fissate per le 14, difficile che gli orari vengano rispettati considerando la quantità d’acqua che si sta abbattendo sul tracciato russo. La pista al momento è allagata e questo ha comportato lo slittamento della prima gara Sprint di Formula 2, in attesa che le condizioni migliorino. Al momento la situazione è critica e lo dimostrano anche i fulmini abbattutisi sul circuito di Sochi, di cui uno beccato anche dalle telecamere: