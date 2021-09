Clamoroso all’EuroVolley 2021, Francia eliminata agli ottavi: la Repubblica Ceca ‘cancella’ 3-0 i campioni olimpici

SportFair

Clamoroso a Ostrava, dove la Francia è stata eliminata agli ottavi dell’EuroVolley 2021 dalla Repubblica Ceca, capace di estromettere dal torneo i freschi campioni olimpici. Un risultato tanto sorprendente quanto inatteso quello maturato nel tardo pomeriggio di oggi, con N’Gapeth e compagni sorpresi dalla tenacia e dalla determinazione dei padroni di casa, riusciti a imporsi per 3-0 con i parziali terminati 25-22/25-19/34-32. Solo l’ultimo dei tre ha regalato emozioni e sussulti da una parte e dall’altra, al contrario dei primi due dominati da una Repubblica Ceca pressoché perfetta in tutti i fondamentali. Un successo inatteso che esclude la favorita numero 1 per la vittoria finale e riapre adesso i giochi per l’oro, obiettivo dichiarato di un’Italia candidata senza dubbio a quel gradino più alto del podio che appare al momento davvero alla portata di tutti.