Inter, che rimonta! I nerazzurri reagiscono e si riprendono il primo posto in classifica

E’ iniziata oggi la quinta giornata di campionato! Dopo la vittoria di ieri del Napoli, che aveva dato a Spalletti e alla sua squadra il primo posto in classifica, l’Inter ha tirato fuori il carattere ed il coraggio, portando a casa 3 punti preziosi.

Dopo un primo tempo buio per i nerazzurri, nel quale la Fiorentina ha messo in difficoltà la squadra di Inzaghi, portandosi in vantaggio di un gol, l’Inter è riuscita a reagire e ottenere una preziosissima vittoria in rimonta.

Sono stati Darmian, Dzeko e Perisic a segnare le reti che hanno permesso all’Inter di riprendersi il primo posto in classifica, in attesa di vedere cosa farà il Napoli, che giocherà in casa della Sampdoria tra due giorni.