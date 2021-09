Pippo è sempre più super, bis iridato a Bruges: Ganna è (di nuovo) campione del mondo a crono

SportFair

L’estate non è ancora finita e, dunque, nemmeno la magia azzurra che ha fatto tanto sognare l’Italia e gli italiani appassionati di sport. A Bruges continua la favola azzurra, grazie ad un Filippo Ganna davvero mostruoso. Dopo il recente secondo posto agli Europei in Trentino, il ciclista azzurro, campione olimpico nell’inseguimento a squadra, è stato autore di un altro capolavoro.

Il gigante del ciclismo si conferma campione del mondo, chiudendo la sua gara in 47.47.83, lasciandosi alle spalle Van Aert, a +5.37.

Le parole di Ganna dopo la vittoria

Arrivavo con buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe andata, avevo delle belle sensazioni nelle gambe. E’ molto importante per me aver mantenuto questa medaglia. Oggi volevo solo vincere, volevo mantenere questa maglia ancora un anno. Devo ringraziare i ragazzi belgi che mi hanno motivato per migliorarmi.