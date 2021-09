Che tenerezza con Mister Spalletti dopo Udinese-Napoli: abbracci e baci con la piccola Matilda per festeggiare il primo posto [VIDEO]

SportFair

Una serata di pura gioia, quella di ieri, per il Napoli e tutti i suoi tifosi. La vittoria per 4-0 sull’Udinese ha portato i partenopei in cima alla classifica della Serie A al termine della quarta giornata di campionato.

Una gioia pazzesca non solo per tifosi e giocatori, ma anche per mister Spalletti, nonostante la consapevolezza che la strada davanti a sè è ancora lunghissima. Un traguardo festeggiato con la figlia Matilda, che in diretta tv ha raggiunto il padre, indossando la maglia di Osimhen, che “ha scelto da sola”, per abbracciarlo carolosamente.

Un momento dolcissimo e tenerissimo, che ha sciolto e commosso l’Italia intera.