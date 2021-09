Il Manchester United ritrova la coppia Ronaldo-Rooney, ma sono Cristiano Jr e Kai: giocheranno insieme nell’Academy

SportFair

Il Manchester United cala gli assi nella propria Academy, costruendo una formazione stellare che potrà contare su una coppia davvero stuzzicante. Gli Under 12 dei Red Devils infatti schiereranno Ronaldo e Rooney, ovvero Cristiano Junior e Kai, figli dei più famosi padri che hanno indossato insieme per sei stagioni la maglia del prestigioso club inglese. Così come gli illustri genitori, anche i figli condivideranno lo spogliatoio del Manchester United, seppur nell’Academy, provando a trascinare con i propri gol la squadra verso la vittoria del campionato.

Il palmarès di Ronaldo e Rooney

Una coppia, quella formata da Ronaldo e Rooney, che riporta alla mente dei tifosi del Manchester United ricordi piuttosto dolci. CR7 e Wazza infatti hanno giocato insieme in 206 partite e hanno vinto ben tre Premier League consecutive dal 2007 e il 2009. Come se non bastasse, nel 2008 si sono portati a casa anche la Champions League battendo il Chelsea nella finale di Mosca. Una coppia storica che adesso i Red Devils ritrovano nella propria Academy, sognando in futuro di rinverdire i fasti di un tempo con i figli di coloro che hanno contribuito al mito del Manchester United.